Neymar steht PSG gegen ManUnited nicht zur Verfügung

Neymar fällt rund 10 Wochen aus. Der Stürmerstar von Paris St. Germain verpasst damit auch die Achtelfinal-Duelle der Champions League gegen Manchester United. Der Brasilianer hatte sich vor Wochenfrist im Pokalspiel gegen Racing Strassburg am Mittelfuss verletzt. Ebenfalls am rechten Mittelfussknochen hatte sich Neymar Anfang März 2018 operieren lassen. Diesmal will man auf einen Eingriff verzichten und die Verletzung konservativ ausheilen lassen.

Wagner verlässt Bayern nach einem Jahr

Sandro Wagner verlässt den FC Bayern München und schliesst sich per sofort dem chinesischen Erstligisten Tianjin Teda an. Dies gab der deutsche Rekordmeister am Mittwochmorgen bekannt. «Er hat ein sehr attraktives Angebot vorliegen und wir haben deshalb seinem Wechselwunsch entsprochen», so Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Der 31-jährige Wagner hatte erst vor einem Jahr von Hoffenheim zu den Bayern gewechselt, konnte sich aber keinen Stammplatz erkämpfen. Trainer bei Tianjin Teda ist der frühere Schweizer Nationalcoach Uli Stielike.