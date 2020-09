Legende: Hat sich angeblich infiziert Neymar. Keystone

Frankreich: Corona-Fälle bei PSG

Bei PSG ist ein dritter Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Gemäss der französischen Sportzeitung L'Equipe soll es sich dabei um Superstar Neymar handeln. Bereits am Dienstag hatte PSG zwei Corona-Fälle kommuniziert. Angel di Maria und Leandro Paredes sollen die Infizierten sein. PSG bestätigte die Namen nicht. Die drei Spieler werden damit den Saisonauftakt der Pariser verpassen.

Frankreich: Volland zu Monaco

Kevin Volland wechselt von Bayer Leverkusen in die Ligue 1 zur AS Monaco. Der 28-Jährige erhält bei den Monegassen einen 4-Jahresvertrag. Für Leverkusen markierte Volland in 148 Pflichtspielen 50 Tore und 32 Assists.

Spanien: Messi senior in Barcelona gelandet

In den schwelenden Disput zwischen Lionel Messi und dem FC Barcelona wird sich nun offenbar auch Messis Vater einschalten. Jorge Messi ist am Mittwochmorgen in Barcelona gelandet und will sich mit Klub-Präsident Josep Maria Bartomeu treffen. Messi war zuletzt dem Training der Katalanen ferngeblieben, nachdem er den Klub zur Auflösung seines noch bis 2021 laufenden Vertrages aufgefordert hatte.