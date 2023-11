Legende: Fällt bei der AC Milan verletzt aus Noah Okafor. Keystone/Peter Klaunzer

Serie A: Okafor fehlt Milan verletzt

Noah Okafor steht seinem Klub Milan zumindest in der Meisterschaftspartie am Samstagabend gegen Fiorentina nicht zur Verfügung. Der Stürmer hat am Dienstag im letzten EM-Qualifikationsspiel der Schweiz in Rumänien eine Sehnenverletzung am rechten Knie erlitten. Bei den Mailändern stehen neben Okafor auch der ebenfalls verletzte Portugiese Rafael Leão und der gesperrte Franzose Olivier Giroud nicht zur Verfügung.

03:52 Video Archiv: Zusammenfassung Rumänien – Schweiz Aus Sport-Clip vom 21.11.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 52 Sekunden.