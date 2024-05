Legende: Auf der Jagd nach einem zweiten EM-Titel Cristiano Ronaldo. Keystone/AP Photo/Darko Bandic

EURO: Portugals Aufgebot bekannt

Portugal reist mit Cristiano Ronaldo (39) und Pepe (41) an die Europameisterschaft nach Deutschland. Die beiden Routiniers führen das 26 Spieler umfassende Kader des Europameisters von 2016 an. Nicht im Aufgebot von Nationaltrainer Roberto Martinez steht Bayern Münchens Raphaël Guerreiro wegen einer Fussverletzung. Die Portugiesen starten am 18. Juni in Leipzig gegen Tschechien in die EM. Weitere Gruppengegner sind die Türkei und Georgien.