6 positive Tests in der Premier League

In der englischen Premier League hat die erste Testphase 6 positive Ergebnisse zutage geführt. 6 Spieler oder Mitarbeiter von 3 verschiedenen Klubs seien am Coronavirus erkrankt, hiess es in einer Mitteilung. Die betroffenen Spieler müssen sich nun für 7 Tage in Selbstquarantäne begeben. Insgesamt wurden 748 Spieler und Klubvertreter getestet. Wann respektive ob die Premier League den Betrieb in dieser Saison noch einmal aufnehmen wird, ist noch unklar.

Fischer zurück im Training von Union Berlin

Urs Fischer startet mit Bundesligist Union Berlin in die Vorbereitung auf das Derby gegen Hertha BSC. Wie der Aufsteiger vor dem brisanten Duell am Freitag mitteilte, waren die beiden notwendigen Corona-Tests bei dem 54-jährigen Trainer negativ, weshalb er die Mannschaft ab sofort wieder ohne Einschränkungen betreuen kann. Das erste Training in Köpenick leitete Fischer am Dienstag. Der Zürcher Coach hatte das Union-Heimspiel gegen die Bayern am Sonntag (0:2) wegen eines Todesfalls in der Familie verpasst.

Grünes Licht für Cup-Halbfinal Bayern - Frankfurt

Nach dem Neustart in der Bundesliga steht auch dem Halbfinal im DFB-Pokal zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt aus politischer Sicht nichts mehr im Weg. Das Kabinett von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder beschloss an einer Sitzung am Dienstag, die Austragung der Partie am 9. oder 10. Juni in München zu erlauben. Für den 2. Halbfinal zwischen Saarbrücken und Leverkusen, der ebenfalls am 9. oder 10. Juni vorgesehen ist, wurde der Termin noch nicht bestätigt. Der ursprünglich für den 23. Mai geplante Final in Berlin ist auf den 4. Juli angesetzt.

Slavia Prag nach positivem Test in Quarantäne

Kurz vor dem Restart im tschechischen Fussball muss Meister Slavia Prag nach einem positiven Coronatest in Quarantäne. Das gab der Klub am Dienstag bekannt, ohne den Namen des betroffenen Spielers zu nennen. Der Klub werde bis Donnerstag isoliert, schrieb Präsident Jaroslav Tvrdik auf Twitter. Tschechiens Eliteklasse soll am kommenden Samstag fortgesetzt werden.

Bayern, Real und Inter organisieren Solidaritäts-Cup

Die europäischen Fussball-Grössen Bayern München, Real Madrid und Inter Mailand wollen 2021 einen Solidaritäts-Cup austragen. Damit soll in Zeiten der Corona-Krise ein Zeichen der Verbundenheit gesetzt werden. Die Idee ist, je ein Spiel in Madrid (Real - Inter), Mailand (Inter - Bayern) und München (Bayern - Real) zu veranstalten. Die Nettoerlöse aller 3 Spiele sollen für medizinische Infrastruktur in Italien und Spanien gespendet werden.