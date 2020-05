Legende: Liegt mit seinem Team klar auf Meister-Kurs Liverpool-Coach Jürgen Klopp. imago images

England: Saison soll fortgesetzt werden

Die Saison in der Premier Leauge wird am 17. Juni mit zwei Nachtragsspielen (darunter die Partie Arsenal - Manchester City) fortgesetzt. Dies vermeldet die BBC am Donnerstag. Der Entscheid sei an einem Meeting mit den 20 Klubs der höchsten Liga in England gefällt worden. Das Treffen ist noch im Gang. Ein offizielles Statement steht noch aus.

Ungarn: Spiele mit Publikum möglich

Die ungarische Regierung erlaubte ab Donnerstag unter strengen Auflagen wieder Fussball im Freien mit Publikum. So muss unter den Zuschauern die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern gewährleistet sein. Die Spiele müssen in Arealen stattfinden, die nicht oder nur teilweise überdacht sind. Für Fussballstadien bedeutet dies, dass nur jeder 4. Sitzplatz vergeben werden darf. Zwischen zwei besetzen Sitzen müssen demnach drei weitere frei bleiben. Auch der unmittelbar hinter einem besetzten Sitz befindliche Sitz muss frei bleiben, um den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand zu gewährleisten. Am letzten Wochenende wurde in Ungarn erstmals wieder eine Runde gespielt, allerdings noch ohne Publikum.