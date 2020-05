Legende: Liegt mit seinem Team klar auf Meister-Kurs Liverpool-Coach Jürgen Klopp. imago images

England: Saison startet am 17. Juni wieder

Die Saison in der Premier Leauge soll am 17. Juni mit zwei Nachtragsspielen (darunter die Partie Arsenal – Manchester City) fortgesetzt werden. «Dieses Datum kann erst dann bestätigt werden, wenn wir alle erforderlichen Sicherheitsanforderungen erfüllt haben, da die Gesundheit und das Wohlergehen aller Beteiligter und Fans unsere Priorität ist», sagte Liga-Chef Richard Masters am Donnerstag nach einer Konferenz mit den Klubs. Die Partien werden ohne Fans stattfinden. Ausstehend sind noch 9 Runden.

Italien: Wiederbeginn am 20. Juni

Auch in von der Corona-Pandemie heftig getroffenen Italien ist die Zeit ohne Spitzenfussball bald beendet. Die Serie A setzt ihren Meisterschaftsbetrieb am 20. Juni fort – ebenfalls mit den entsprechenden Massnahmen. «Italien beginnt den Neustart, und daher ist es richtig, dass auch der Fussball neu startet», zitierten italienische Medien Sportminister Vincenzo Spadafora. Zu spielen sind in der seit dem 9. März unterbrochenen Meisterschaft noch zwölf Runden. Meister Juventus Turin führt die Rangliste mit einem Punkt Vorsprung vor Lazio Rom an.