Prermier-League-Klubs haben am meisten Geld ausgegeben

Legende: Hat massgeblichen Anteil an den hohen Transferausgaben Der FC Chelsea mit Neuzgang Kai Havertz (links), der rund 100 Millionen Franken gekostet hat. imago images

England: 1,44 Milliarden Franken für neue Spieler

Die Fussball-Klubs der Premier League haben in der abgelaufenen Transferperiode deutlich mehr Geld für neue Spieler ausgegeben als die Vereine anderer europäischer Topligen. Das geht aus einem Bericht des Londoner Unternehmens Carteret Analytics hervor. Demnach haben die Premier-League-Klubs rund 1,44 Milliarden Franken für neue Spieler investiert. Laut des Berichts übertreffen diese Ausgaben die in der spanischen La Liga (435 Millionen Franken), der französischen Ligue 1 (467 Millionen Franken) und der Serie A (742 Millionen Franken) deutlich.

Italien: Spieler von Napoli in Quarantäne

Für die Spieler des SSC Neapel hat am Dienstag eine zweiwöchige Quarantäne begonnen. Die Profis zogen sich in ein Hotel unweit ihres Trainingslagers in Castel Volturno unweit von Neapel zurück, wo sie die zweiwöchige Isolierung verbringen werden. Dies, nachdem der polnische Mittelfeldspieler Piotr Zielinski und der Mazedonier Eljif Elmas positiv auf Corona getestet wurden.