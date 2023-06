Promes muss 18 Monate in Haft – Real holt Joselu zurück

Legende: War bei der Urteilsverkündung nicht anwesend Quincy Promes. imago images/SNA

Allgemein: Promes zu Gefängnisstrafe verurteilt

Der frühere niederländische Nationalspieler Quincy Promes ist in Amsterdam wegen schwerer Körperverletzung zu 18 Monaten Haft verurteilt worden. Der 31-Jährige wurde für schuldig befunden, bei einem Familienfest im Juli 2020 einem Cousin mit einem Messer ins Knie gestochen und ihn dabei schwer verletzt zu haben. Promes war beim Prozess nicht vor Ort, da er wegen seines Engagements bei Spartak Moskau in Russland lebt. Ob und wann er seine Strafe antreten wird, ist unklar. Bei einer Einreise in seine Heimat muss er mit der sofortigen Festnahme rechnen. Gegen Promes läuft wegen Kokainschmuggels derzeit noch ein weiteres Verfahren.

LaLiga: Real reagiert auf Benzema-Abgang

Real Madrid hat nach dem Abschied von Karim Benzema Angreifer Joselu zurückgeholt. Der spanische Nationalspieler wechselt auf Leihbasis von Espanyol Barcelona für eine Saison zu den «Königlichen». Real besitzt eine Kaufoption für den 33-Jährigen. Joselu spielte bereits zwischen 2010 und 2012 für Real, damals aber vor allem für die zweite Mannschaft. In Deutschland lief er für Frankfurt, Hoffenheim und Hannover 96 auf.