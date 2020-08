Legende: Kann seinem Team nicht helfen Keylor Navas. Keystone

PSG muss auf Navas verzichten

Torhüter Keylor Navas wird Paris Saint-Germain im Champions-League-Halbfinal gegen Leipzig fehlen. Er erlitt im Viertelfinal gegen Atalanta Bergamo eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel. Dies teilte PSG am späten Sonntagabend mit. Auch an einem Einsatz von Mittelfeldspieler Idrissa Gueye gebe es – wegen Muskelbeschwerden – erhebliche Zweifel. Derweil habe der angeschlagene Marco Verratti teilweise wieder am Training teilgenommen. Verteidiger Thiago Silva hat seine Oberschenkelverletzung überwunden.

Gavranovic trifft bei Kantersieg

Mario Gavranovic hat die Saison mit einem Tor eröffnet. Der Stürmer von Dinamo Zagreb erzielte beim 6:0-Derbysieg über Lokomotiva Zagreb das zwischenzeitliche 3:0. Der 30-Jährige traf zu Beginn der zweiten Halbzeit und wurde nach 64 Minuten ausgewechselt. Noch im Juni hatte Gavranovic von seinem Abschied bei Dinamo gesprochen, seinen Vertrag dann aber doch verlängert.