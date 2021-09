Legende: Bald wieder Normalität im ganzen Stadion Volle Tribünen im Stadion von Atletico Madrid. imago images

Spanien: Volle Stadien ab Freitag

Was im Schweizer Fussball schon seit Saisonbeginn möglich ist, gilt nun auch in Spanien. Erstmals seit Beginn der Coronavirus-Krise vor 18 Monaten dürfen dort Fussballstadien ab Freitag wieder zu 100 Prozent ausgelastet werden – so auch beim Duell zwischen Meister Atletico Madrid und dem kriselnden FC Barcelona (Samstag, 21:00 Uhr). Für Sportveranstaltungen in Innenräumen hoben die Iberer die Belegung von 40 auf 80 Prozent an. In der Schweiz hingegen sind volle Hallen möglich. In Spanien sind 77,7 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen Corona geimpft. In der Schweiz beträgt dieser Wert bloss knapp 56 Prozent.