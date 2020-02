Legende: Affenlaute und Beleidigungen Schalke-Fans attackieren Herthas dunkelhäutige Spieler rassistisch. imago images

Rassismus-Geldstrafe für Schalke 04

Schalke 04 ist wegen des Rassismus-Vorfalls beim Pokalspiel gegen Hertha Berlin mit einer Geldstrafe von 50'000 Euro belegt worden. Das Sportgericht des DFB ahndete die rassistischen Beleidigungen von Hertha-Profi Jordan Torunarigha durch Schalker Fans, die während der Partie am 4. Februar Affenlaute von sich gegeben hatten. Der Kontrollausschuss drohte den Gelsenkirchenern im Wiederholungsfall mit weitergehenden Sanktionen. Der Bundesligist hatte sich für den Vorfall entschuldigt und eine lückenlose Aufklärung angekündigt. Auch die Polizei nahm Ermittlungen auf. Der 22-jährige Torunarigha stellte eine Strafanzeige gegen Unbekannt.

Mallorca entlässt Molango

Maheta Molango ist seines Amtes als Geschäftsführer des RCD Mallorca enthoben worden. Dem 36-Jährigen aus dem Berner Jura wurde die sportliche Baisse des Klubs zum Verhängnis. Mallorca ist in der Primera Division nur auf Rang 18. Hauptgrund dafür ist die prekäre Auswärtsschwäche: Nur einen Punkt holten die Insulaner in 11 Partien in der Fremde. Molango hatte Mallorca innerhalb von 4 Jahren aus der drittklassigen Segunda Division B ins Oberhaus geführt.