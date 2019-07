Legende: Beispielhaft Arjen Robben beendet eine erfolgreiche Karriere. imago images

Robben hört auf

Arjen Robben hat seine Profikarriere mit sofortiger Wirkung beendet. «Es ist ohne Zweifel die schwierigste Entscheidung, die ich in meiner Karriere treffen musste. Mein Herz sagt ja, mein Körper nein», sagte der 35-Jährige, dessen Vertrag bei Bayern München am 30. Juni ausgelaufen war, der Zeitung Telegraaf. Der 96-malige Nationalspieler war in seiner langen Karriere immer wieder von Verletzungen gebeutelt. 2009 wechselte Robben zu Bayern München, für den deutschen Rekordmeister bestritt er 343 Pflichtspiele (146 Tore). Höhepunkt war der Gewinn der Champions League 2013.

Juventus hat «Gigi» zurück

Die Rückkehr von Gianluigi Buffon zu Juventus Turin ist perfekt. Wie der italienische Rekordmeister am Donnerstag verkündete, erhält der 41-Jährige einen Einjahresvertrag. Mit Juve hatte Buffon von 2001 bis 2018 9 Meisterschaften und 4 Cupsiege errungen. 2018 wechselte der Weltmeister von 2006 für ein Jahr zu PSG, wo er 25 Partien absolvierte. Bei Juventus nimmt er wohl die Rolle als Nummer 2 hinter Stammkeeper Wojciech Szczesny ein.

Frank Lampard übernimmt das Traineramt bei Chelsea

Frank Lampard kehrt als Trainer zurück zu Chelsea. Der 41-jährige Engländer wird Nachfolger von Maurizio Sarri, der neu bei Juventus an der Seitenlinie steht. Lampard unterschrieb an der Stamford Bridge einen Vertrag über 3 Jahre. Als Spieler bestritt der Mittelfeldmotor 640 Partien für Chelsea und gewann 2012 die Champions League. Lampards Erfahrung als Coach beschränkt sich auf eine Saison bei Derby County in der englischen Championship.

Herrera zu PSG

Paris St. Germain hat den spanischen Mittelfeldspieler Ander Herrera verpflichtet. Dies gab der Verein von Trainer Thomas Tuchel am Donnerstag bekannt. Der 29-Jährige wechselt ablösefrei in die französische Hauptstadt und unterschrieb bei PSG einen Fünfjahresvertrag. Herreras Kontrakt beim englischen Rekordchampion Manchester United war am 30. Juni ausgelaufen.

Sendebezug: SRF 3, Nachmittagsbulletin, 4.7.2019, 17:12 Uhr