Legende: Der Argentinier ist auf der Erfolgsspur Cristian Romero imago images

England: Tottenham holt Verteidiger Romero

Tottenham Hotspur hat Innenverteidiger Cristian Romero von Atalanta Bergamo verpflichtet. Der 23-jährige Argentinier kostet die Engländer gemäss Medienberichten 50 Millionen Euro. Am Tag zuvor hatte Atalanta seinerseits für Romero 16 Millionen Euro an Juventus Turin bezahlt. In der vergangenen Saison spielte der Südamerikaner leihweise bei Atalanta, zuletzt gewann er mit Argentinien die Copa America. Atalanta ersetzte Romero durch den Türken Merih Demiral, einen weiteren Juventus-Leihspieler.

Cluj in der Liga makellos

YBs aktueller Champions-League-Gegner Cluj hat auch das 4. Meisterschaftsspiel der neuen Saison gewonnen. Die Rumänen siegten bei Mioveni dank einem Petrila-Treffer mit 1:0. In der 3. CL-Quali-Runde hatte YB im Hinspiel in Cluj ein 1:1 erreicht. Das Rückspiel steigt nächsten Dienstag.