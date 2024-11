Per E-Mail teilen

Legende: Zuletzt bei Sporting an der Seitenlinie Ruben Amorim. IMAGO / BSR Agency

Premier League: Amorim heuert bei United an

Manchester United ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den entlassenen Erik ten Hag fündig geworden. Am Freitag gab der Klub die Ernennung von Ruben Amorim als neuen Cheftrainer bekannt. Der Portugiese unterschrieb bei United einen Vertrag bis 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr. Der 39-Jährige führte Sporting Lissabon 2021 zum ersten Titel seit 19 Jahren und doppelte in der vergangenen Saison nach. Amorim soll am 11. November zu Manchester stossen, bis dahin wird die Mannschaft weiter von Interimtstrainer Ruud van Nistelrooy betreut.