Legende: Sagt den Bayern vorzeitig Servus Karl-Heinz Rummenigge. Keystone

Rummenigge legt Amt früher als erwartet ab

Karl-Heinz Rummenigge wird vorzeitig per Ende Monat Juni als Geschäftsführer von Bayern München zurücktreten. Dies gab der Klub am Dienstagmittag bekannt. Damit räumt der 65-Jährige nach 30 Jahren im Management des deutschen Rekordmeisters seinen Posten ein halbes Jahr früher als ursprünglich angekündigt. Rummenigge erachtet den Stichtag Ende Monat – am 30. Juni endet das Geschäftsjahr – als günstigen Zeitpunkt für die Übergabe. In dem früheren Bayern-Keeper Oliver Kahn ist Rummenigges Nachfolger seit längerem bekannt.