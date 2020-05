Russland will Saison am 21. Juni fortsetzen

Legende: Führt die Premier-Liga derzeit an Zenit St. Petersburg. Keystone

Russische Liga will am 21. Juni spielen

Die russische Premier-Liga will den Meisterschaftsbetrieb am 21. Juni fortsetzen. Das gab der russische Verband am Freitag bekannt. Noch ist aber keine Entscheidung darüber gefallen, ob die verbleibenden Spiele ohne Zuschauer durchgeführt werden. Russland ist mit über 250'000 Corona-Fällen hinter den USA das Land mit den weltweit zweitmeisten Infizierten.

Linz entschuldigt sich

Der Linzer ASK räumt ein, viermal unrechtmässig Mannschaftstrainings abgehalten zu haben. Trainer Valérien Ismaël und Vizepräsident Jürgen Werner entschuldigten sich bei einer Medienkonferenz. «Das war ein Blödsinn, das war ein grosser Fehler unsererseits», so Werner. Man habe sich keinen Vorteile verschaffen, sondern die Spieler optimal vorbereiten wollen.

MLS-Trainingspause verlängert

Die Major League Soccer (MLS) hat ihre durch die Corona-Krise erzwungene Trainingspause erneut verlängert. Das Moratorium für die 26 Klubs der nordamerikanischen Profiliga gilt nun mindestens bis 1. Juni, der 15. Mai als Termin für die Wiederaufnahme des Trainings wurde gestrichen. Die Liga war am 9. März nach zwei Spieltagen unterbrochen worden.