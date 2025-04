Per E-Mail teilen

Legende: Fällt monatelang aus Nico Schlotterbeck. imago / Kirchner-Media

Bundesliga: Schlotterbeck mit Meniskusriss

Saisonaus für Nico Schlotterbeck: Der Abwehrchef von Borussia Dortmund hat einen Meniskusriss im linken Knie erlitten und wird dem BVB monatelang fehlen. Dies teilte der Fussball-Bundesligist am Montag mit. Laut BVB wird Schlotterbeck «in der aktuellen Saison in keinem Wettbewerb mehr zur Verfügung stehen». Über die Art der Behandlung machte der Klub keine Angaben. Der 25-jährige deutsche Nationalspieler wird höchstwahrscheinlich auch das Finalturnier der Nations League (4. bis 8. Juni) in München und Stuttgart verpassen.