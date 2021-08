Ukraine muss sich neuen Nationalcoach suchen

Andrij Schewtschenko hat das Ende seiner Tätigkeit als ukrainischer Nationaltrainer verkündet. In einem Instagram-Post verkündete der 44-Jährige, dass sein Vertrag mit dem ukrainischen Fussballverband nach 5 Jahren ende. «Es war harte Arbeit, die bewiesen hat, dass wir in der Lage sind, modernen Fussball zu spielen», erklärte er. Kein Wort verlor er über seine Zukunft. Der 44-jährige ehemalige Superstar führte das Team als Aussenseiter in den Viertelfinal der EM 2020. Dort unterlag die Ukraine England mit 0:4.