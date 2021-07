Legende: Felix Brych Der deutsche Spitzen-Schiedsrichter wird über das Jahr 2021 hinaus nicht mehr international pfeifen. imago images

Brych beschränkt sich auf die Bundesliga

Felix Brych gehört seit längerem zu den besten deutschen Schiedsrichtern, seit 14 Jahren hat er regelmässig Einsätze bei Endrunden. Nun kündigt er seinen internationalen Abschied per Ende 2021 an. In der Bundesliga will der 45-Jährige aber noch 2 Saisons anhängen. «Bei der EURO war ich über Wochen extrem fokussiert, anders kann man ein solches Turnier nicht erfolgreich bestreiten. Ich glaube nicht, dass ich diese Leistung beziehungsweise Leistungsbereitschaft wiederholen kann. Deswegen habe ich entschieden, kein weiteres Turnier mehr zu pfeifen», sagte der Münchner dem Fussballmagazin kicker. Auch in der Champions und Europa League werde man ihn ab 2022 nicht mehr in Aktion sehen.