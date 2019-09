Shaqiri fällt für Cupspiel aus

Am Mittwoch gastiert Liverpool im Ligacup beim Drittligisten Milton Keynes Dons. Nicht dabei sein wird Xherdan Shaqiri. Der Schweizer Internationale bekundete am Montag im Training Probleme mit der Wade. Genauere Untersuchungen haben ergeben, dass sich der 27-Jährige einen kleinen Riss in der Wade zugezogen hat. Wie lange Shaqiri ausfällt, ist unklar. «Wir müssen ein paar Tage abwarten. Er braucht etwas Erholung. Dann schauen wir weiter», sagte Liverpools Assistenzcoach Pepijn Lijnders.

Extra-Tribüne für Frauen bei Länderspielen in Teheran

Beim WM-Qualispiel zwischen dem Iran und Kambodscha am 10. Oktober in Teheran wird eine separate Tribüne für Frauen eingerichtet, die rund 4600 Plätze umfasst. Das sind knapp sechs Prozent des Fassungsvermögens von 78'116 Plätzen. Der Iran reagiert damit auf das Drängen der Fifa, auch Frauen ins Stadion zu lassen. Diesen ist der Besuch von Fussballspielen seit der Errichtung der Islamischen Republik im Jahr 1979 untersagt. Für Ligaspiele bleiben Frauen ausgeschlossen, obwohl Sportminister Masoud Soltanifar und sogar Präsident Hassan Rouhani gegen das Verbot sind.