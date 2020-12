Legende: War zuletzt in Dänemark tätig Stale Solbakken. Keystone

Norwegen: Solbakken folgt auf Lagerbäck

Stale Solbakken ist neuer Trainer der norwegischen Nationalmannschaft. Der 52-Jährige tritt die Nachfolge von Lars Lagerbäck an. Unter dem Schweden waren die Norweger um BVB-Youngster Erling Haaland im Playoff-Duell um die EM-Endrunde an Serbien (1:2) hängengeblieben. Solbakken stand seit 2013 beim FC Kopenhagen an der Seitenlinie, wurde dort aber im vergangenen Oktober entlassen.