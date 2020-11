Legende: Fühlt sich nicht gut Diego Maradona. Keystone

Operation bei Maradona

Diego Maradona muss wegen einer Gehirnblutung operiert werden. «Es handelt sich um ein subdurales Hämatom. Das ist ein Routineeingriff. Ich und mein Team werden ihn operieren», sagte Maradonas Leibarzt Leopoldo Luque am Dienstag im Sportsender TyC Sports. Ein subdurales Hämatom ist eine Blutung zwischen harter Hirnhaut und Gehirn. Der Weltmeister von 1986 war am Montag in die Klinik Ipensa in La Plata gebracht worden. Zunächst war lediglich von emotionalem Stress, Blutarmut und Dehydrierung die Rede. Bei den Tests wurde dann die Blutung entdeckt. An seinem 60. Geburtstag am Freitag hatte Maradona bereits einen angeschlagenen Eindruck gemacht.

Giggs im Visier der Justiz

Ryan Giggs, walisischer Nationaltrainer und Ikone von Manchester United, ist laut britischen Medienberichten wegen des Verdachts auf Körperverletzung gegen seine Lebensgefährtin festgenommen worden. Nach Angaben der Zeitung The Sun habe die Polizei den 46-Jährigen im Anschluss an einen Vorfall in seinem Daheim sonntags spät auf der Wache vernommen. In einer Stellungnahme hiess es, Giggs kooperiere mit der Polizei und werde sie in ihren Ermittlungen unterstützen.