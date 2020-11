Legende: Fühlt sich nicht gut Diego Maradona. Keystone

Geschwächter Maradona eingeliefert

Argentinien ist wieder einmal in Sorge um sein grösstes Fussball-Idol. Diego Maradona begab sich am Montagabend auf Anraten seiner Ärzte zu einem Check-up in eine Klinik in La Plata. Der Weltmeister von 1986 hatte sich am vergangenen Freitag zu seinem 60. Geburtstag bereits sichtbar geschwächt kurz in der Öffentlichkeit gezeigt. Seine Schwierigkeiten beim Gehen und Sprechen versetzten die Fans in grosse Sorge. «Psychologisch geht es ihm schlecht, und das schlägt sich auf seinen Körper nieder. Er ernährt sich schlecht, das wirft dich aus der Bahn», sagte sein Hausarzt Leopoldo Luque.