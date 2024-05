Southampton kehrt in die Premier League zurück

Legende: Wiederaufstieg geglückt Nach einem Jahr im Unterhaus können die Fans von Southampton wieder Premier-League-Spiele ihres Teams verfolgen. imago images/Pro Sports Images

Der dritte Aufsteiger in die Premier League heisst Southampton. Der im letzten Jahr abgestiegene Klub aus Südengland gewann den Playoff-Final um den Aufstieg im Londoner Wembley gegen Leeds United mit 1:0. Der einzige Treffer gelang dem vor 3 Jahren für knapp 18 Millionen Euro aus Blackburn geholten Stürmer Adam Armstrong. Der 27-Jährige traf schon im Halbfinal gegen West Bromwich (3:1) zweimal. Der Aufstieg bringt dem Klub in der nächsten Saison dank TV- und Sponsoren-Geldern ein Umsatzplus von über 150 Millionen Franken, haben die Wirtschaftsprüfer von Deloitte ausgerechnet. Vor Southampton hatten auf direktem Weg Leicester und Ipswich den Aufstieg in die Premier League geschafft.