Legende: Einigte sich mit Sevilla auf eine vorzeitige Trennung Quique Sanchez Flores. imago images/NurPhoto

LaLiga: Sanchez Flores muss gehen

Djibril Sow erhält beim FC Sevilla einen neuen Trainer. Die Andalusier trennen sich vorzeitig von Quique Sanchez Flores. Man habe sich in gegenseitigem Einvernehmen auf eine Vertragsauflösung nach der Saison geeinigt, teilte der Klub am Samstag mit. Sanchez Flores wäre noch bis Juni 2025 an Sevilla gebunden gewesen. Der 59-jährige Spanier hatte den siebenmaligen Europa-League-Sieger erst im Dezember auf Platz 16 übernommen und ihn souverän zum Klassenerhalt geführt. Wer die Nachfolge von Sanchez Flores antritt, ist nicht bekannt.

02:59 Video Archiv: Sevilla gewinnt zum 7. Mal die Europa League Aus Sport-Clip vom 01.06.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 59 Sekunden.