Son mehrere Wochen out

Ohne Stürmerstar Heung-Min Son tritt Tottenham Hotspur am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen RB Leipzig an. Der Südkoreaner erlitt am vergangenen Wochenende beim 3:2 bei Aston Villa einen Armbruch und wird wohl mehrere Wochen ausfallen. Somit dürfte das Team von José Mourinho auch im Rückspiel in Leipzig am 10. März ohne Son auskommen müssen.