Legende: Bleibt im Schwabenland Leonidas Stergiou. IMAGO/Michael Weber

Bundesliga: Stuttgart zieht Kaufoption

Der VfB Stuttgart nimmt den diese Saison vom FC St. Gallen ausgeliehenen Leonidas Stergiou langfristig unter Vertrag. Der 22-jährige Verteidiger unterschrieb einen bis Juni 2028 gültigen Vertrag. Stergiou wechselte im vergangenen August von seinem Ausbildungsklub St. Gallen zu den Stuttgartern. Zuletzt erzielte er gegen die Bayern sein erstes Bundesligator. Mit dem VfB wird der Schweizer im kommenden Jahr auch in der Champions League antreten.

01:53 Video Stergious Treffer gegen die Bayern Aus Super League – Highlights vom 04.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 53 Sekunden.

Fifa: Ab 2026 Klub-WM der Frauen

Der Fussball-Weltverband Fifa richtet 2026 erstmals eine Klub-Weltmeisterschaft für Frauen-Teams aus. Die Premiere mit 16 Teams soll im Januar/Februar und danach alle vier Jahre stattfinden. Das beschloss das Fifa-Council in Bangkok. Zudem soll es in Jahren, in denen keine Klub-WM ausgerichtet wird, einen weiteren internationalen Wettbewerb für Vereine geben. Der Entscheid sei «ein wichtiger Meilenstein, um das Frauen-Spiel auf das nächste Level zu heben», sagte Fifa-Präsident Gianni Infantino.

Grafström neuer Fifa-Generalsekretär

Mattias Grafström ist nach einer Interimszeit offiziell zum Fifa-Generalsekretär berufen worden. Das entschied das Council des Weltverbands in Bangkok. Der 43-jährige Schwede hatte das Amt nach dem Ausscheiden von Fatma Samoura im Oktober 2023 zunächst vorübergehend übernommen. Die Senegalesin hatte den Posten im Mai 2016 als erste Frau angetreten. Grafström ist ein enger Vertrauter von Fifa-Präsident Gianni Infantino und war zuvor stellvertretender Generalsekretär.