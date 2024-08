Legende: Verpasst den Saisonstart Leonidas Stergiou. imago images/Sportfoto Rudel

Bundesliga: Stergiou zum Zuschauen verdammt

Der VfB Stuttgart muss zu Beginn der neuen Saison ohne den Ostschweizer Verteidiger Leonidas Stergiou auskommen. Der Schweizer Internationale fällt wegen einer Entzündung am Rückenwirbel mehrere Wochen aus, wie Trainer Sebastian Hoeness am Tag vor dem ersten Meisterschaftsspiel bekannt gab. Die Stuttgarter bekunden vor dem Auswärtsspiel am Samstag in Freiburg grosse Personalsorgen in der Defensive. Nebst Stergiou fällt wegen einer Schulterverletzung auch die französische Neuverpflichtung Anthony Rouault für längere Zeit aus. Dan-Axel Zagadou und Josha Vagnoman befinden sich beim letztjährigen Meisterschaftszweiten nach Verletzungen noch im Aufbautraining.

LaLiga: Bellingham droht längere Pause

Real Madrid muss womöglich länger auf seinen Leistungsträger Jude Bellingham verzichten. Wie der spanische Rekordmeister am Freitag mitteilte, habe der Offensivspieler eine Verletzung des Plantarmuskels am rechten Bein erlitten. Trainer Carlo Ancelotti erklärte an einer Medienkonferenz, dass Bellingham im Training einen Schlag abbekommen habe. Laut spanischen Medien könnte die Ausfallzeit rund einen Monat betragen, der Klub selbst machte dazu noch keine Angaben.

Dänemark: Kjaer legt Nati-Trikot zur Seite

Der langjährige Kapitän Simon Kjaer hat seine Karriere im dänischen Nationalteam beendet. «Alles geht zu Ende», schrieb Kjaer bei Instagram, «ich habe beschlossen, mich nach 15 fantastischen Jahren in Rot-Weiss zurückzuziehen.» Kjaer hat 132 Länderspiele bestritten und liegt damit dicht hinter Rekordhalter Christian Eriksen (133).