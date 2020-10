Legende: Muss womöglich auf Spieler verzichten Der Schweizer Nati-Trainer Vladimir Petkovic. Freshfocus

Fifa lockert Abstell-Regelung

Im Streit um die Spieler-Abstellungen für die kommenden Länderspiele hat der Weltverband Fifa seine Regeln «vorübergehend» geändert. Er will damit in der Coronavirus-Pandemie «für mehr Flexibilität und Sicherheit für alle Nationalteams, Vereine und Spieler» sorgen. Demnach müssen Klubs ihre Nationalspieler nicht abstellen, wenn am Spielort «eine zwingende Quarantäne oder Selbstisolation von mindestens 5 Tagen» einzuhalten ist oder «eine Reisebeschränkung» für eine dieser Städte besteht.