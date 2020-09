Legende: Gehen künftig getrennte Wege Luis Suarez (links) und Lionel Messi waren ein eingespieltes Team bei Barcelona. Keystone

Spanien: Suarez wechselt in die Hauptstadt

Atletico Madrid hat am späten Mittwochabend die Verpflichtung des uruguayischen Stürmerstars Luis Suarez vom FC Barcelona verkündet, nachdem ein Wechsel zu Juventus geplatzt war. Die Transfersumme für den bereits 33-Jährigen beträgt nach Angaben aus Barcelona 6 Millionen Euro. Suarez spielte in den Plänen von Barças neuem Trainer Ronald Koeman keine wichtige Rolle mehr.

England: Mendy zu Chelsea

Chelsea hat Senegals Nationaltorhüter Edouard Mendy für rund 25 Millionen Euro von Stade Rennes verpflichtet. Der 28-Jährige erhält einen Fünfjahresvertrag. Er soll bei Chelsea den zuletzt stark in die Kritik geratenen Spanier Kepa Arrizabalaga ersetzen.

Italien: Serie-B-Aufsteiger Monza holt Boateng

Der Deutsch-Ghanaer Kevin-Prince Boateng kehrt von Besiktas Istanbul nach Italien zurück und wechselt in die Serie B zu Aufsteiger Monza. Der Klub aus der Kleinstadt vor den Toren Mailands gehört seit zwei Jahren dem früheren Milan-Besitzer und ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Der 33-jährige Boateng war in der letzten Saison von Fiorentina an Besiktas Istanbul ausgeliehen.