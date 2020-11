Südkoreas Fussballer in Wien in Isolation

Legende: Derzeit in Österreich «gefangen» Heung-Min Son und seine südkoreanischen Teamkollegen. imago images

Südkorea: Fussball-Team in Isolation

Nach dem Corona-Ausbruch bei der südkoreanischen Fussball-Nationalmannschaft befindet sich das Team um Star-Spieler Heung-Min Son in Isolation in einem Wiener Hotel. Die Spieler dürften ihre Zimmer nur verlassen, um am Training teilzunehmen, hiess es vonseiten der Offiziellen in Österreich. Ob das Spiel am Dienstag gegen Katar stattfinden kann, hängt von den Ergebnissen der am Montag durchgeführten Tests ab. Aktuell sind fünf Spieler und ein Betreuer infiziert.

Mascherano tritt ab

Der langjährige argentinische Nationalspieler Javier Mascherano beendet im Alter von 36 Jahren seine Karriere. Der frühere Barça-Spieler, der sein Geld zuletzt in seiner Heimat bei Estudiantes de La Plata verdiente, bestritt zwischen 2003 und 2018 insgesamt 147 Mal für die «Albiceleste» auf.

Clemence ist verstorben

Ray Clemence, Torhüter-Legende des FC Liverpool, starb im Alter von 72 Jahren nach langer Krankheit. Clemence stand von 1967 bis 1981 in 470 Partien im Tor der «Reds», mit denen er dreimal den Meistercup gewann. Zudem triumphierte er dreimal im Uefa-Cup und wurde 5 Mal englischer Meister. Für England lief Clemence 61 Mal auf.