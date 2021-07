Legende: Bestreitet das olympische Fussball-Turnier Bryan Gil. imago images

England: Spanisches Talent zu den «Spurs»

Tottenham Hotspur hat den spanischen Flügelspieler Bryan Gil für umgerechnet 25 Millionen Euro verpflichtet. Der 20-Jährige unterschreibt bis 2026 bei den Londonern und stösst vom FC Sevilla in die Premier League. In der abgelaufenen Saison lief Gil für Eibar auf (4 Tore in 29 Spielen). Teil des Deals ist der Argentinier Erik Lamela. Der 29-Jährige wechselt nach 8 Jahren und 257 Einsätzen für die «Spurs» zu Sevilla.

Deutschland: Zakaria nach positivem Corona-Test in Quarantäne

Ein weiterer Corona-Fall stört die Saisonvorbereitung des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Wie der Klub am Montag mitteilte, wurde Nati-Mittelfeldspieler Denis Zakaria nach der Rückkehr aus den Ferien positiv getestet und befindet sich bereits seit einer Woche in Quarantäne. Der 24-Jährige hatte laut dem Klub «keinen Kontakt zu den übrigen Mannschaftskameraden. Es geht ihm gut und er hat derzeit keine Beschwerden.» Zakaria ist nach Jordan Beyer, Alassane Pléa, Ramy Bensebaini, Jonas Hofmann und zuletzt Rocco Reitz der sechste Gladbach-Profi, der eine Corona-Infektion hat