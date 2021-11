Legende: Verfolgte das Training aus dem Golfwagen Louis van Gaal. imago images

Niederlande: Van Gaal im Rollstuhl beim Spiel

Der niederländische Nationaltrainer Louis van Gaal kann das entscheidende WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen am Dienstag nur im Rollstuhl begleiten. Der 70-Jährige hatte sich bei einem Sturz mit dem Velo an der Hüfte verletzt, wie niederländische Medien berichteten. Das Training der Mannschaft in Zeist verfolgte er aus einem Golf-Wagen heraus. «Louis will alles tun, um beim Spiel am Dienstag dabei zu sein», sagte der KNVB-Sprecher. Gegen Norwegen geht es für die Niederlande um alles oder nichts. Bei einer Niederlage droht «Oranje» das Verpassen der Endrunde in Katar.

00:43 Video Archiv: Montenegro vermiest den Niederlanden die vorzeitige Quali Aus Sport-Clip vom 13.11.2021. abspielen

England: Smith folgt auf Farke

Norwich City hat einen Nachfolger für den vor einer Woche entlassenen Trainer Daniel Farke gefunden. Der Tabellenletzte der Premier League gab am Montag die Verpflichtung von Dean Smith bekannt. Der neue Chefcoach unterschrieb einen Vertrag bis Mitte 2024. Smith war nahezu zeitgleich mit Farke seines Postens bei Aston Villa enthoben worden.