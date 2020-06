Legende: Nicht einmal Training Die Spieler des FC Venedig müssen wegen eines Coronafalls im Team wieder zuhause bleiben. Getty Images

Italien: Vorerst kein Re-Start für Venedig

Der italienische Zweitligist FC Venedig hat seine komplette Mannschaft in Quarantäne geschickt. Wie der Klub in einer Pressemitteilung bekannt gab, war ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Venedig hätte am Samstag das erste Spiel nach der Corona-Zwangspause in der Serie B bei Pordenone Calcio bestreiten sollen. Im italienischen Profifussball rollt der Ball seit vergangenem Freitag wieder.