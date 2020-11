Ägypten: Salah positiv getestet – oder doch nicht?

Am Freitagnachmittag verkündete der ägyptische Fussballverband, dass Liverpool-Stürmer Mohamed Salah positiv auf Covid-19 getestet worden sei. Gemäss Verband zeige der 28-Jährige keine Symptome und er befinde sich derzeit in Quarantäne. Kurz darauf verschwand die Meldung von der offiziellen Webseite und auch der Tweet ist nicht mehr online. Ob Salah nun die 2 Afrika-Cup-Qualifikationsspiele Ägyptens gegen Togo (14.11. und 17.11.) verpassen wird, ist noch unklar. Pikant: Salah hatte am Sonntag in der Premier League gespielt. Ägyptische Medien berichteten, er sei diese Woche Gast bei der Hochzeit seines Bruders gewesen – und habe dort ohne Maske dicht gedrängt neben anderen getanzt.