Villa hört am Saisonende auf

David Villa, Rekord-Torschütze des spanischen Nationalteams, hat seinen Rücktritt angekündigt. Der 37-Jährige beendet seine Karriere am Saisonende der japanischen J-League, wo er seit Dezember für Vissel Kobe spielt. «Ich danke allen Teams, Trainern und Mannschaftskollegen, die dazu beigetragen haben, dass ich so eine traumhafte Karriere erleben durfte», schrieb Villa auf Instagram. Seine erfolgreichsten Jahre hatte er zwischen 2005 und 2014 bei Valencia, Barcelona und Atletico Madrid. Für das spanische Nationalteam schoss Villa in 98 Partien 59 Treffer. 2008 wurde er Europameister, 2010 Weltmeister.

Chile sagt Test gegen Peru ab

Angesichts der Krise in ihrer Heimat treten Chiles Nationalspieler nicht zu dem für nächsten Dienstag geplanten Freundschaftsspiel in Peru an. Der Verband teilt mit, dass sich einer entsprechenden Entscheidung der Spieler am Morgen auch das Trainer- und Betreuerteam angeschlossen hätte. Nationalcoach Reinaldo Rueda erlaubte seinen Schützlingen bereits die Rückkehr zu ihren Klubs. Chile erlebt die schwersten sozialen Unruhen seit Jahrzehnten mit teilweise gewalttätigen Ausschreitungen. Zuletzt war bereits der Final der Copa Libertadores von Santiago de Chile nach Lima verlegt worden.

Silva wegen Tweet gesperrt

Bernardo Silva wird Manchester City für die Partie bei Chelsea fehlen. Zudem muss er eine Busse über 50'000 Pfund zahlen. Grund dafür ist ein umstrittener Tweet an die Adresse seines Freunds und Mitspielers Benjamin Mendy. Silva hatte diesen mit dem ebenfalls dunkelhäutigen Maskottchen der spanischen Schokoladenmarke Conguitos verglichen. Mendy hatte die Aktion seinerseits mit Humor genommen. Der englische Verband sah darin jedoch einen «schweren Verstoss» gegen die Verhaltensregeln.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wegen rassistischem Tweet Bernardo Silva droht lange Sperre 02.10.2019

Sendebezug: Radio SRF 4 News, Abendbulletin, 13.11.2019 18:45 Uhr