Legende: Ein Sextett wurde positiv getestet Spieler des FC Dallas beim Training (rechts der Schweizer Reto Ziegler). Reuters

6 Corona-Fälle beim FC Dallas

In der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) gibt es kurz vor dem geplanten Re-Start über 20 positive Corona-Tests. Zuletzt teilte die Liga mit, dass 6 Spieler des FC Dallas nach ihrer Anreise aus dem US-Bundesstaat Texas nach Florida positiv auf Covid-19 getestet wurden. Vor dem Abflug am Sonntag hatte es lauter negative Tests gegeben. In Disney World soll die MLS am 8. Juli nach vier Monaten Zwangspause im Turnierformat starten.

Kreuzbandriss bei Bayers Paulinho

Grosses Verletzungspech bei Leverkusens Paulinho: Der 19-jährige brasilianische Offensivspieler erlitt im Training vor dem DFB-Pokalfinal am Samstag gegen Bayern München einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie. Er wird mehrere Monate ausfallen.

Dänischer Cupfinal unterbrochen

Der dänische Cupfinal musste für 13 Minuten unterbrochen werden, weil sich einige Zuschauer nicht an die Corona-Regeln hielten. Bei Aalborg gegen Sönderjyske wurden Fans vergeblich aufgefordert, einen Meter Abstand voneinander zu halten. Mehr als 40 Personen wurden von der Polizei aus dem Stadion eskortiert. Die Partie endete mit einem 2:0-Sieg für Sönderjyske.