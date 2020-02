Manchester City geht gegen Sperre vor

Manchester City hat wie angekündigt beim Internationalen Sportgerichtshof TAS Rekurs gegen die von der Uefa verhängten zweijährigen Europacup-Sperre eingelegt. Ein entsprechendes Schreiben sei nun eingegangen, teilte das Gericht in Lausanne mit. Es sei noch nicht möglich anzugeben, wann ein Entscheid in dem Verfahren getroffen werde, hiess es in der Mitteilung.

Manchester City war Mitte Februar von der Uefa wegen «schwerwiegender Verstösse» gegen die Regeln des Financial Fairplay für die kommenden beiden Saisons aus dem Europacup ausgeschlossen worden und muss zudem eine Busse von 30 Millionen Euro zahlen. Der englische Meister soll Einnahmen von Sponsoren weit über Gebühr bewertet und damit bewusst getäuscht haben.