Legende: Saison kann nicht wie wie geplant eröffnet werden Bei Olympique Marseille sind 4 Corona-Fälle bestätigt. Keystone

Frankreich: Startspiel der Ligue 1 verschoben

Die Ligue 1 kann nicht wie geplant am Freitag mit dem Spiel zwischen Marseille und AS Saint-Etienne starten, da bei Marseille 4 Corona-Fälle bestätigt sind. Gemäss der Liga darf ein Team 7 Tage kein Mannschaftstraining ausüben, wenn mehr als 3 Spieler oder Betreuer mit einer Corona-Erkrankung gemeldet sind. Zudem darf die Liga bei 4 oder mehr Fällen in einem Team die Spiele des jeweiligen Klubs verschieben. Die Partie soll Mitte September nachgeholt werden.

England: Hart neu bei den «Spurs»

Der frühere englische Nationaltorwart Joe Hart wechselt innerhalb der Premier League vom FC Burnley zu Tottenham. Der 33-Jährige unterschrieb in London einen Vertrag bis zum Sommer 2022, wie der Klub am Dienstag mitteilte. Der erfahrene Torhüter soll zusammen mit Ersatzkeeper Paulo Gazzaniga um den Platz hinter Stammtorwart Hugo Lloris kämpfen. Von 2006 bis 2018 stand Hart bei Manchester City unter Vertrag. Über den FC Turin und West Ham United landete er bei Burnley, wo sein Vertrag im Juni endete.