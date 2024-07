Legende: Wechselt nach Frankreich Mary Earps. imago images/pa images

Earps wechselt nach Paris

Die englische Europameisterin Mary Earps steht künftig für Paris Saint-Germain zwischen den Pfosten. Wie der französische Hauptstadt-Klub am Montag mitteilte, unterzeichnete die 31-jährige Welttorhüterin an der Seine einen Zweijahresvertrag. Earps spielte in den vergangenen fünf Jahren für Manchester United, wo sie in der abgelaufenen Saison den FA Cup gewann.