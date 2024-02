Legende: Wichtige Teamstütze Granit Xhaka hat grossen Anteil am Höhenflug der «Werkself». imago images/Daniel Chesterton

Bundesliga: Xhakas Leistung gewürdigt

Die Fachzeitung kicker hat Granit Xhaka zum 3. Mal in dieser Saison ins Team der Runde gewählt. Der Nati-Captain verdiente sich die Nomination dank seines sehenswerten Treffers beim 2:1-Heimsieg gegen Mainz. Bereits an den ersten beiden Spieltagen war Xhaka diese Ehre zuteil geworden. Leverkusen führt die Tabelle in der Bundesliga mit 8 Punkten Vorsprung auf Bayern München an und ist in dieser Saison in 33 Partien noch ungeschlagen.

32:26 Video Archiv: Super League Highlights mit Leverkusen – Mainz (ab 29:35) Aus Super League – Highlights vom 24.02.2024. Bild: imago images/Treese abspielen. Laufzeit 32 Minuten 26 Sekunden.