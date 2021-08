Legende: Darf sein 1. Tor im Brighton-Shirt bejubeln Andi Zeqiri. imago images

England: Torpremiere für Zeqiri

Andi Zeqiri hat für Brighton sein 1. Tor erzielt. Der Schweizer Stürmer war im Ligacup gegen den Zweitligisten Cardiff City zum 2:0-Schlussstand erfolgreich. Er leitete sein Tor mit einem Ballgewinn im Mittelfeld selber ein und schloss dann mit einem Flachschuss aus gut 15 Metern ab. Dass Zeqiris Premierentor in einem Cup-Wettbewerb fiel, kommt nicht überraschend. In der Premier League kam der 22-Jährige, der im vergangenen September von Lausanne nach England gewechselt war, bislang nur spärlich zum Einsatz (9 Teileinsätze in der letzten Saison).

Frankreich/Spanien: Wird PSG schwach bei Mbappé?

Im Poker um den französischen Weltmeister Kylian Mbappé macht der spanische Rekordmeister Real Madrid offenbar Ernst. Übereinstimmenden Medienberichten aus Frankreich und Spanien zufolge haben die «Königlichen» 160 Millionen Euro als Ablöse für den Stürmerstar von Paris St. Germain geboten. Offenbar habe PSG die Offerte aber schon abgelehnt. Hinter Mbappés Zukunft in Paris steht spätestens seit der Verpflichtung des argentinischen Superstars Lionel Messi ein grosses Fragezeichen.