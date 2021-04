Legende: Schickte die Mannschaften zu früh vom Platz Ricardo De Burgos Bengoetxea. imago images/Archiv

Spanien: Fauxpas des Unparteiischen

Wegen eines kuriosen Irrtums des Schiedsrichters haben Sevilla und Granada am Sonntagabend nachsitzen müssen. Schiedsrichter Ricardo De Burgos Bengoetxea beorderte die Teams nach dem vermeintlichen Spielende zurück auf das Feld und setzte die Begegnung noch einmal für eine weitere Minute fort. Zuvor hatte der Unparteiische das Spiel nach bereits 3 statt der angezeigten 4 Minuten Nachspielzeit verfrüht abgepfiffen. Sevillas Profis hatten teilweise schon den Platz in Richtung Katakomben verlassen und bereits die Trikots ausgezogen. Die Minute wurde drangehängt – am Ergebnis änderte sich nichts mehr: Sevilla gewann mit 2:1.