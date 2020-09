Zuschauerrückkehr in der Premier League verschoben

Legende: Der 12. Mann fehlt Blick auf die leeren Tribünen im Villa-Park in Birmingham beim Spiel Aston Villa - Sheffield United (1:0) am Montag. Keystone

England: Nur 9 Spieltage vor Fans?

Der Premier League droht eine Geistersaison. Wie Premierminister Boris Johnson und der britische Staatsminister Michael Gove mitteilten, wird das Programm zur Rückkehr von Zuschauern aufgrund der steigenden Zahl an Corona-Fällen vorerst ausgesetzt. Die Massnahmen könnten für «vielleicht 6 Monate» in Kraft bleiben, so Johnson. Demnach würden nur noch 9 von 38 Spieltagen vor Zuschauern stattfinden.

Italien: AS Roma verliert nachträglich 0:3

Weil die AS Roma beim 0:0 gegen Hellas Verona einen nicht spielberechtigten Profi eingesetzt hat, ist die Partie nachträglich mit 0:3 gewertet worden. Bei Rom stand Amadou Diawara in der Startelf. Dieser war im offiziellen Kader nicht aufgeführt worden. In der Serie A können Profis bis zum Alter von 22 Jahren eingesetzt werden, ohne auf der Kaderliste zu stehen. Diawara war im Sommer jedoch 23 geworden.

Deutschland: Neuer Stürmer für Leipzig

Bundesligist Leipzig verstärkt sein Kader mit dem norwegischen Internationalen Alexander Sörloth. Der 24-jährige Stürmer hatte zuletzt dem Premier-League-Klub Crystal Palace angehört, war aber an den türkischen Klub Trabzonspor ausgeliehen.