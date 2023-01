Legende: Das 2:0 Edin Dzeko bezwingt Milan-Goalie Ciprian Tatarusanu aus spitzem Winkel, Sandro Tonali kann nur noch zuschauen. imago images/LaPresse

Italien: Supercoppa bleibt in den Händen Inters

Inter Mailand hat sich zum insgesamt 7. Mal den italienischen Supercup gesichert. In der saudi-arabischen Hauptstadt Riad besiegte der amtierende Cupsieger den Meister und Stadtrivalen Milan deutlich mit 3:0. Inter verteidigte damit den Titel aus dem letzten Jahr. Bereits in der 10. Minute schoss Federico Dimarco die «Nerazzurri» in Führung. Edin Dzeko doppelte aus spitzem Winkel nach, nachdem er Sandro Tonali hatte aussteigen lassen (21.). Die Entscheidung besorgte Lautaro Martinez. Der Argentinier traf sehenswert per Aussenrist (77.).