Klinsmann-Sohn lässt Berliner staunen

Heute, 11:27 Uhr

Wie der Vater, so der Sohn: Mit einem perfekten Volleyschuss jagt Jonathan Klinsmann den Ball in den Winkel. Geschehen so zum Trainingsauftakt der Hertha.

Vielleicht doch eher Stürmer?! @jon_klinsmann erzielt ein Traumtor beim Trainingsauftakt... #Klinsi #hahohe @bundesliga_DE @J_Klinsmann pic.twitter.com/OIMYnIN8JM — Hertha BSC (@HerthaBSC) 3. Juli 2017 Der 20-jährige Jonathan Klinsmann ist der Sohn des ehemaligen deutschen Nationalstürmers und -trainers Jürgen Klinsmann. Derzeit bewirbt er sich um einen Profivertrag bei Hertha Berlin – allerdings nicht als Stürmer, sondern als Torhüter. Auch die Söhne zweier anderer bekannter Ex-Spieler hoffen auf einen Kontrakt bei der Hertha: Der 18-jährige Palko Dardai, Sohn von Trainer Pal Dardai, sowie der 19-jährige Maurice Covic, Sprössling von Ex-Profi Ante Covic.

Agenturen/boe