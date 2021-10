Will Gladbach den Bayern im Pokal-Duell am Mittwoch ein Bein stellen, braucht es einen Yann Sommer in Hochform.

Legende: Entpuppt er sich wieder als Bayern-Schreck? Gladbachs Yann Sommer. imago images

Auf Yann Sommer wird es ankommen, so viel steht schon jetzt fest. Wenn Borussia Mönchengladbach am Mittwoch im Pokal-Kracher (Sechzehntelfinal) gegen Bayern München eine Chance haben will, braucht primär der «Fohlen»-Goalie gegen Weltfussballer Robert Lewandowski und Co. einen Sahnetag.

Doch Sommer kennt das, schliesslich ist er so etwas wie der Bayern-Experte der Bundesliga.

Sommer ärgerte «Lewa» zum Saisonauftakt

15 Spiele gegen den Rekordmeister hat Sommer schon erlebt, und seine Bilanz ist ausgeglichen – wer kann das nach so vielen Jahren schon von sich behaupten? 6 Siegen stehen 6 Niederlagen gegenüber, 3 Mal gab es ein Unentschieden.

So auch beim 1:1 am 1. Bundesliga-Spieltag der aktuellen Saison, als Sommer Lewandowski trotz dessen Tor zum Verzweifeln brachte und zum «Spieler des Spiels» gewählt wurde.

Mut zeigen und mit Selbstvertrauen auftreten.

So überrascht es nicht, dass Sommer vor dem Kräftemessen am Mittwoch guter Dinge ist. «Trauen wir uns etwas zu, sehe ich uns absolut nicht chancenlos. Auch wenn der FC Bayern aktuell wieder in grossartiger Verfassung ist», sagte der 32-Jährige dem kicker. Einer der Schlüssel laute: «Mut zeigen und mit Selbstvertrauen auftreten. Wir müssen auch die Bayern vor schwierige Aufgaben stellen.»

Ein Titel als Ziel

Seit 2014 steht Sommer schon für Gladbach zwischen den Pfosten, gleich in seiner ersten Saison blieb er gegen die Bayern ohne Gegentor (0:0/2:0). Doch seine starke Bilanz würde er liebend gerne gegen etwas Handfestes tauschen. «Mein grosses Ziel ist es, einen Titel mit Gladbach zu gewinnen», sagte der Nati-Goalie. Und: «Da gehört der DFB-Pokal natürlich dazu.»

Dass der 70-fache Schweizer Internationale den Pokal und nicht etwa die Meisterschaft hervorhebt, ist verständlich. In dieser Saison steht Gladbach in der Bundesliga nach 9 Spielen abgeschlagen auf dem 12. Platz. Zuletzt setzte es bei der Hertha in Berlin eine 0:1-Niederlage ab. Bayern hingegen führt das Klassement an – und weist doppelt so viele Zähler auf wie Gladbach (22:11).

Doch der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Regeln.