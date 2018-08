Real Madrid als erste Trainerstation und gleich dreimal in Serie Champions-League-Sieger. Was soll da noch folgen? Laut L'Equipe sieht Zinedine Zidane seine Zukunft in England – am liebsten bei Manchester United.

Die französische Sportzeitung beruft sich auf gut unterrichtete Quellen – und stellt diese Überlegung an:

1. Für Zidane kommt nur ein absoluter Topklub in Frage.

2. Ein Premier-League-Vertreter wäre die logische Wahl.

Denn in anderen Top-Ligen spricht die Konstellation gegen Zidane als Trainer:

Spanien: Als Real-Ikone kommt für Zidane Barcelona nicht in Frage.

Italien: Trotz Zidanes Juve-Vergangenheit – Massimo Allegri sitzt fest im Sattel.

Deutschland: Bayern als einziger Kandidat hat soeben Niko Kovac engagiert.

Frankreich: Zidane ist in Marseille aufgewachsen und sieht sich nicht bei PSG.

Doch auch der Trainerposten bei Manchester United ist vergeben. Seit 2016 amtet dort Jose Mourinho – mit einem Vertrag bis 2020. Aber bei Real und Chelsea wurde dem Portugiesen zuletzt jeweils eine chaotische dritte Saison zum Verhängnis.