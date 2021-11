Legende: Sorgte für die Vorentscheidung Bernardo Silva schiesst Manchester City mit 2:0 in Führung. imago images

In den letzten 4 Stadtderbys in der Premier League gegen Manchester United musste Manchester City 3 Mal als Verlierer vom Platz (bei einem Remis). In der 11. Runde hatte das Team von Trainer Pep Guardiola nun erstmals seit über zweieinhalb Jahren wieder Grund zum Jubeln. Beim 2:0-Erfolg der «Citizens» gingen die Gäste in der 7. Minute durch ein Eigentor von Eric Bailly in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Bernardo Silva auf 2:0.

Manchester United droht nach der 4. Saisonniederlage den Anschluss an die Spitze zu verlieren. Manchester City verkürzte den Rückstand auf Leader Chelsea auf 3 Punkte, weil die «Blues» in ihrem Heimspiel gegen Burnley trotz einem Schussverhältnis von 25:5 unentschieden spielten (1:1). Trotz dem Stolperer wird das Team aus dem Westen Londons auch nach dem 11. Spieltag die Tabellenführung innehaben.

Xhaka-Rückkehr wohl Anfang 2022 Box aufklappen Box zuklappen Wie Arsenal auf seiner Homepage bekannt gab, macht Granit Xhaka nach seiner im September erlittenen Innenbandverletzung gute Fortschritte. Der Schweizer Nati-Spieler soll zu Beginn des nächsten Jahres wieder voll ins Training einsteigen können.